Юрий Шевчук опубликовал новый устрашающий клип

https://static.news.ru/photo/313599b6-c763-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевчук Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Лидер группы «ДДТ» показал публике клип на песню «Хор», в котором изобразил людей в виде фарша.

На чёрном фоне в сопровождении электронного музыкального вступления всплывают лица людей, похожие на тонкие пузыри. Лиц становится всё больше и больше, а Шевчук читает рэп: «Когда уходит герой, остается хор, но коллективный секс для меня — перебор. У меня от него стереотоксикоз, и я живу здесь один среди змей и стрекоз. Я дышу лесом вдалеке от могил, равноправия, братства и иных иллюзий».

Постепенно картинка отдаляется и лица людей превращаются в маленькие кусочки фарша, проходящие через отверстия гигантской мясорубки.

В толпе нельзя падать, нужно идти, и не важно, что сбилась она с пути. Идея жива, пока не вышла в тираж. Когда один ты герой, в толпе ты — фарш. Оглянись, все затылки твои видны, в толпе ты бессмертен, в толпе нет вины, — говорится в песне.

Ранее Шевчук опубликовал клип-хоррор «Мёртвый человек», в котором люди в масках по щиколотку в крови носят по улицам гробы, пишет «MK.RU».

В октябре 2019 года Юрию Шевчуку Шевчуку не дали завершить концерт из-за «танцующего милиционера». Он со своей группой ДДТ давал концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга, когда в один момент их выступление было прервано. В это время рок-коллектив исполнял песню «Милиционер в рок-клубе», по ходу которой на экране показывали видео с танцующим сотрудником правоохранительных органов. Очевидцы предполагают, что именно эта композиция вкупе с видеорядом и стала причиной для прерывания концерта. Во время данной песни в зале резко включили свет, а после в фан-зоне появилась охрана, которая стала отталкивать людей от ограждения.