Юрий Лоза высмеял идею провести фестиваль патриотического рэпа

https://static.news.ru/photo/0c3bd724-7d02-11eb-9df3-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Федеральное казначейство, решившее провести фестиваль патриотического рэпа, могло бы с таким же успехом устроить «патриотический конкурс на лучший прыжок в воду». Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал музыкант Юрий Лоза.

Надо сразу вспомнить фразу «пути Господни неисповедимы». Куда кого понесёт — мы не можем предсказать. Какое отношение имеет казначейство к рэпу, я тоже не знаю. И какую цепочку я в голове бы ни выстраивал, у меня никогда не получится понять, как возникла такая идея. Я думаю, что если бы они провели конкурс патриотической живописи, это было бы также «оправданно». Или патриотический конкурс на лучший прыжок в воду. Ну, то есть бред сивой кобылы, — отметил певец.

Юрий Лоза полагает, что в качестве массовой патриотической акции он бы, «наверное, помог детским хоровым коллективам». А если бы его пригласили на «патриотический» фестиваль исполнить знаменитую песню 1988 года «Плот» в манере рэпа, музыкант был бы «очень недоволен».

Мне захочется прибить этого товарища, который исполнил бы «Плот» в стиле «рот в рот». Мне кажется, здесь хорошие стихи, и делать из них плохой речитатив — это неправильно, — резюмировал музыкант.

Как писал NEWS.ru, Федеральное казначейство объявило о проведении Первого всероссийского фестиваля патриотического рэпа, на который чиновники ведомства пригласили коллег из силовых служб и студентов для «выявления и развития творческих способностей» и «активизации их самостоятельной работы». Некоторые рэперы признались, что впервые слышат о такой задумке. По их мнению, это плохая идея. Ранее что-то похожее уже устраивали в разных регионах. Например, с подачи ведущего государственного телевидения Дмитрия Киселёва в Коктебеле уже дважды проходил рэп-фестиваль.