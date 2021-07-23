Юрий Лоза подал на Первый канал в суд за искажение своего хита

Певец и композитор Юрий Лоза подал на Первый канал в суд. Он требует пять миллионов рублей за искажение своего хита «Плот», прозвучавшего в программе телеканала «Голос». Мосгорсуд продлил до 13 августа досудебную подготовку по его иску, сообщили в пресс-службе суда Business FM.

В суде изданию пояснили, что назначенная на 22 июля подготовительная часть процесса была продлена. Это связано с тем, что представители истцов принесли уточнённый иск. Лоза расценил подобную трактовку его песни «как удар по его накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе».

В «Голосе» песня «Плот» была заметно изменена: немного другая мелодия, сокращение полного текста. По итогу, как считает Лоза, хит был испорчен.

Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала, — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Ранее исполнитель потребовал блокировки выпуска, так как, по мнению Лозы, он нарушил его права на музыкальную композицию. Её использовали без согласия певца в выпуске от октября 2020 года. Тогда говорилось, что певец ждёт от телеканала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.