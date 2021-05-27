Юрий Антонов рассказал о Горбачёвской демократии для певцов

https://static.news.ru/photo/5e831512-bf40-11eb-a1d9-96000091f725_660.jpg Юрий Антонов Фото: vk.com/yury_antonov

Советский композитор и певец Юрий Антонов рассказал, как Михаил Горбачёв признал эстрадную музыку. Он объяснил в YouTube-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона», что раньше на празднование юбилеев Октябрьской революции в основном приглашали исполнителей народных песен, симфонической музыки, оперного и Большого театров.

А в 1987 году, во время правления Горбачёва, в Кремлёвский дворец Съездов на этот праздник позвали представителей советской эстрады, в том числе Антонова.

Такого никогда не было, это была демократия. Вдруг мне звонок, и говорят: „Вы знаете, мы вас приглашаем на юбилей Октябрьской революции. <...> Мы бы очень хотели, чтобы вы спели ‚Крышу дома твоего‘. Но надо петь вживую, под фонограмму“, — рассказал артист.

Антонов признался Гордону, что растерялся на сцене, потому что вышел без репетиции, и когда включили музыку, он понял, что ничего не слышит. Несмотря на его огромный опыт певец после выступления ушёл за кулисы "на деревянных ногах". Но признал, что это был прорыв, ведь "эстраду советскую признали".

Впереди сидит политбюро. Михаил Горбачев. <...> У меня ноги деревянные были, — поделился музыкант.

Российский композитор и певец Юрий Антонов испытывает мучительные боли в колене из-за того, что два года назад неудачно подвернул ногу и ему диагностировали разрыв мениска. Об этом ранее рассказала его подруга певица Катя Лель. Она также сообщила, что композитор долго упрямился и отказывался от операции, колол обезболивающие. Но даже когда ему сделали операцию, это не помогло.