Яна Габбасова из Нефтекамска выиграла девятый сезон шоу «Голос»

Исполнительница из башкирского города Нефтекамск Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона шоу «Голос». Подопечная Полины Гагариной по результатам зрительского голосования набрала 51,1%.
В финале шоу на Первом канале Габбасова
Также за главный приз с Габбасовой боролись Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Именно рэпер Баста назван лучшим наставником сезона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого.