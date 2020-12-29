Яна Габбасова из Нефтекамска выиграла девятый сезон шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/8e23d9c6-4ae4-11eb-b069-fa163e074e61_660.jpg Яна Габбасова Фото: voice1tv/vk.com

Исполнительница из башкирского города Нефтекамск Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона шоу «Голос». Подопечная Полины Гагариной по результатам зрительского голосования набрала 51,1%.

В финале шоу на Первом канале Габбасова исполнила три песни: композицию «Зима» из репертуара Полины Гагариной, песню Je t’aime канадской певицы Lara Fabian и песню «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Также за главный приз с Габбасовой боролись Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Именно рэпер Баста назван лучшим наставником сезона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого.