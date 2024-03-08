«Я знаю, вы очень ждали»: Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме Киркоров появился в шоу «Звезды» в золотом костюме

Фото: НТВ

Певец Филипп Киркоров появился в золотом костюме на сцене в новом юмористическом шоу «Звезды», видео с анонсом которого опубликовано на VK Video. Это один из первых проектов с народным артистом России после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров, — сказал певец.

Премьера шоу «Звезды» состоится на телеканале НТВ 9 марта. Несколько команд комиков под руководством приглашенных знаменитостей сразятся за звание самой смешной звезды. Победителя выберет жюри, в состав которого вошли лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, дизайнер Артемий Лебедев, комик Гарик Харламов, рэпер Тимати и блогер Валя Карнавал.

В шоу будет 10 звездных наставников, каждый из которых вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд. Таким образом, главный приз составит 20 млн рублей. За победу вместе с Киркоровым поборются певцы Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, комики Александр Ревва, Денис Дорохов, телеведущая Лера Кудрявцева, хореограф Мигель, рэпер Джиган, актриса Марина Федункив, а также Азамат Мусагалиев, который по совместительству выступит и в роли ведущего.

Ранее Киркоров появился на премьере нового шоу ТНТ «Сокровища императора» в камуфляжном костюме от Louis Vuitton. Российский сенатор Айрат Гибатдинов счел такой образ артиста неуместным.