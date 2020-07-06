«Я, Эннио Морриконе, умер»: композитор при жизни написал свой некролог

https://static.news.ru/photo/7a21187c-bf83-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Эннио Морриконе Фото: Cesareo/Fotogramma/Global Look Press

Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся в ночь на 6 июля, при жизни составил свой собственный некролог. В документе музыкант объявляет о своей смерти и признаётся в любви жене Марии.

О некрологе в разговоре с журналистами рассказал адвокат и друг семьи Морриконе Джорджо Ассумму. Юрист показал бумагу тем, кто собрался возле римской больницы, в которой умер маэстро. Текст послания начинается со слов: «Я, Эннио Морриконе, умер».

В некрологе композитор обращается к своим друзьям. По его словам, перечислить всех невозможно. Он отметил двух человек по имени Пеппучио и Роберта, который, по словам музыканта, заняли в его сердце особое место и с чьей братской любовью маэстро встретил последние годы. Также Морриконе признался в любви к своим сёстрам, их любимым людям, к своим четырём детям, невестке и внукам.

Я надеюсь, вы понимаете, насколько я любил их. И последнее: для Марии (но не последнее по значению). Благодаря тебе я узнал о невероятной любви, которая держала нас вместе. Мне жаль, что я покидаю тебя. Больнее всего для меня сказать «прощай» ей, — приводит текст некролога il Massagero.

Морриконе с женой Марией прожили вместе 70 лет. У них родилось четверо детей: Марко (63 года), Алессандра (59 лет), Андреа (55 лет) и Джованни (54 года).

Музыкант также в своём послании попросил провести прощание с ним в узком кругу — без широкой публики. Как отметил маэстро, он не хочет, чтобы его близких беспокоили.

Как ранее передавал NEWS.ru, 6 июля на 91-м году жизни скончался один из самых известных и любимых многими композиторов Эннио Морриконе. Его музыка наполнена духом свободы и вечности, и это впечатление сделало творца живым классиком. Большую популярность мелодии Морриконе обрели благодаря звучанию в кинокартинах, попавших в разряд шедевров.

Внушительный список имён признанных мастеров, с которыми сотрудничал композитор, среди них такие выдающиеся режиссёры, как Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Жорж Лотнер, Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик, Квентин Тарантино, указывает на то, что Эннио Морриконе был одной из центральных фигур века кино. Его заслуги оценены двумя премиями «Оскар», тремя премиями «Золотой глобус», шестью премиями BAFTA и многими другими наградами.