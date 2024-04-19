Xzibit записал трек с красноярской группой OTYKEN: что известно о песне

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Xzibit

Американский рэпер Xzibit выпустил совместный трек с красноярской неофолк-группой OTYKEN. На какой трек сделал ремикс Xzibit, где снимали совместный клип, о чем песня?

Что за трек записали Xzibit и OTYKEN, как называется

Рэпер, актер и телеведущий Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер) узнал о российской группе OTYKEN (читается «Отыкен» и переводится как «место силы») в декабре 2023 года, когда услышал трек под названием Belief. Ему так понравилась эта композиция, что в январе он связался с красноярцами в соцсетях и договорился, что запишет ремикс.

«Все, что я знаю [о группе], — они из Сибири и они выпустили песню Belief. Мне нравится трек, и клип тоже крутой», — рассказал Xzibit своим поклонникам.

Ремикс был сведен в Лос-Анджелесе и получил более подходящее хип-хоп-звучание.

Кроме того, как пишет NGS24.RU, американский рэпер и ведущий передачи «Тачка на прокачку» заявил, что хочет немедленно отправиться в Сибирь для съемок совместного клипа.

«Хочет покататься на собачьих упряжках и поучиться горловому пению у Ача», — рассказали красноярцы в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

О чем спели в новом клипе Xzibit и OTYKEN

Песня Belief («Вера») вышла в декабре. OTYKEN рассказали, что это «песня о вере и о вечных ценностях, о которых многие забыли».

«Снова дует ветер, снова солнце сияет, снова природа наполняет твою душу. Все, что тебе нужно для этого, находится внутри тебя. Научись открывать свой разум, научись открывать свою душу. Научись открывать свои глаза, и ты увидишь!» — поется в композиции.

Группа исполняет свои песни на традиционных языках народов Сибири.

В своей версии Xzibit добавил несколько куплетов на английском.

Оригинальный клип OTYKEN снимался на территории Красноярского края.

Xzibit живет в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, где снега не бывает практически никогда. Для того чтобы стилистика его части клипа соответствовала OTYKEN, он снялся в Канаде, в городе Виннипег: в кадре появляется здание Канадского музея прав человека, расположенного в центре города.

Что пишут о группе OTYKEN

В марте OTYKEN выпустили сингл «Чукотка», для которого был снят одноименный клип.

«В клип на новую песню вошли кадры, которые сняты для нас на Чукотке, а также живописные места Красноярского края. „Чукотка“ в основе своей — печальная и трагичная песня. Также мы постарались затронуть тему экологии и показали быт и жизнь народа Чукотки», — рассказал Gornovosti продюсер коллектива Андрей Чернецов.

Он отметил, что из-за неофолк-звучания группе часто приписывают самое разное происхождение.

«Недавно у нас вышла песня под названием „Алтай“. Многие стали думать, что мы оттуда. Тогда коллектив решил махнуть в другой конец нашей необъятной страны и сделать песню „Чукотка“. Теперь интересно, будут ли после этого сингла нас называть и путать с чукчами? В мировой музыке еще никто и никогда не создавал песни про Чукотку. Многие ведущие кинорежиссеры, которые снимают про Север, посмотрев пятнадцатисекундный шортс песни „Чукотка“, уже просят продать им эту композицию», — объявил продюсер.

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