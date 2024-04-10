Выступал на концерте незадолго до самоубийства: последние фото Кунгурова

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Оперный певец и участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров во время выступления на праздничной программе «Москва рассказывает...» на Арбате, приуроченной к 871-летию Москвы

Оперный и эстрадный певец, звезда шоу «Голос» и ведущий программы «Романтика романса» заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров покончил с собой на днях в Москве.

Исполнитель занимался музыкой с самого детства, окончил музыкальную школу по классу баяна, поступил в училище при Московской консерватории. Артист много гастролировал и стал лауреатом различных музыкальных конкурсов, но известность ему принесло участие в шоу «Голос», где его наставником был Александр Градский.

Позже артист признавался в интервью Борису Корчевникову, что участие в телешоу и слава сильно поменяли его жизнь: начались корпоративы, выступления, хорошие заработки, лесть и алкоголь. Спустя полгода он смог завязать со спиртным.

На одном из телепроектов Кунгуров познакомился с певицей Еленой Максимовой, и у них начался роман. Артист развелся с первой женой Натальей, но серьезные отношения с коллегой по сцене у них не сложились. Второй супругой Кунгурова стала женщина по имени Ирина, которая родила ему сына и дочь.

Как оказалось, отношения в паре не были идеальными. Telegram-канал Mash писал, что Кунгуров и его жена хотели развестись. По информации ресурса, летом 2023 года супруга артиста обратилась в суд с иском о расторжении брака, но его вернули по формальным основаниям.

После самоубийства Кунгурова его отец заявил, что у Евгения была не депрессия. «Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — сказал родственник.

Кадры с выступлений Евгения Кунгурова смотрите в фотогалерее NEWS.ru.