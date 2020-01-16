Телевизионная компания T GROUP Productions опубликовала трейлер документального фильма о британском музыканте Оззи Осборне.
Спикерами в картине выступили жена и дети музыканта Шэрон, Келли и Джек, а также его коллеги Мэрилин Мэнсон, рэпер Post Malone, Роб Зомби и продюсер Рик Рубин.
Ленту под названием «Девять жизней Оззи Осборна» покажут на кинофестивале South by Southwest (SXSW), который пройдёт с 13 по 22 марта в городе Остин американского штата Техас. Режиссёром стал Грег Джонстон, сам Оззи стал продюсером проекта совместно с женой и сыном.
«Девять жизней Оззи Осборна» расскажет о жизни артиста с самого детства и до последнего времени.
Ранее Шэрон Осборн заявила, что хочет спродюсировать в 2020 году биографический фильм о ней и её муже. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, писал NEWS.ru.
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