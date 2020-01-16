https://static.news.ru/photo/e24c98d8-3845-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телевизионная компания T GROUP Productions опубликовала трейлер документального фильма о британском музыканте Оззи Осборне.

Спикерами в картине выступили жена и дети музыканта Шэрон, Келли и Джек, а также его коллеги Мэрилин Мэнсон, рэпер Post Malone, Роб Зомби и продюсер Рик Рубин.

OB_TRAILER from T GROUP Productions on Vimeo .

Ленту под названием «Девять жизней Оззи Осборна» покажут на кинофестивале South by Southwest (SXSW), который пройдёт с 13 по 22 марта в городе Остин американского штата Техас. Режиссёром стал Грег Джонстон, сам Оззи стал продюсером проекта совместно с женой и сыном.

«Девять жизней Оззи Осборна» расскажет о жизни артиста с самого детства и до последнего времени.

Ранее Шэрон Осборн заявила, что хочет спродюсировать в 2020 году биографический фильм о ней и её муже. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, писал NEWS.ru.