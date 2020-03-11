Российский музыкант Илья Прусикин, известный как Ильич из группы Little Big, рассказал, с какой песней он и его коллеги выступят на международном песенном конкурсе Евровидение.

Ильич в эфире радиостанции NRJ признался, что композицию музыканты написали спонтанно. Песня не задумывалась как трек для состязания. Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы её...