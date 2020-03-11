Сервис Apple TV опубликовал трейлер документального фильма об американской группе Beastie Boys. Режиссёром выступил Спайк Джонз.
Джонз также известен как автор нескольких клипов коллектива. В том числе он снял видео на хит группы — Sabotage.
История трёх друзей, которые вдохновляли друг друга и весь мир, — говорится в описании к ролику.
Фильм под названием Beastie Boys Story будет состоять из съёмок тура участников коллектива Mike D (Даймонд) и Ad-Rock (Хоровитц) в поддержку выхода книги о группе и архивных записей о музыкантах. Картина будет опубликована на сервисе Apple TV 24 апреля. Кроме того, специальная версия ленты будет показана в IMAX 3 апреля.
26 января Beastie Boys показали тизер документальной ленты, писал NEWS.ru.
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