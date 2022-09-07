«Всем добра и мира»: Шевчук собирает по 100 рублей на новый альбом «ДДТ» Шевчук объявил благотворительный сбор среди россиян на выпуск нового альбома

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук объявил о сборе благотворительных средств на свой новый альбом «Творчество в пустоте». Альбом выставлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Фото: Planeta.ru

Артист предлагает поклонникам скинуться по 100 рублей для поддержки проекта. Тем, кто согласится заплатить 500 рублей, музыканты готовы выслать цифровую версию проекта. За 5 тысяч рублей можно купить запись альбома на виниле.

Также Шевчук предлагает проспонсировать свое творчество за 20 тысяч рублей. За эти деньги музыкант обещает разместить имя спонсора на обложке альбома. Также коллектив продает фирменные футболки с цитатами песен. На поддержку проекта уже собраны 2 млн рублей.

Это вторая часть альбома группы. В прошлом году на выпуск первой части Шевчук собрал 25 млн рублей. Во вторую часть альбома вошли лирические песни, созданные до 24 февраля 2022 года, утверждается в сообщении.

Это часть нашей большой работы над новой программой «Эволюция». Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет. Всем добра и мира, — говорится в объявлении о сборе пожертвований.

Ранее на Шевчука составили протокол об административном правонарушении. Музыкант во время выступления в Уфе задавал своим зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины.