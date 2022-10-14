Воссоединение Blink-182 и сборник рингтонов Sqwoz Bab: новинки «VK Музыки» Группа Blink-182 заявила о воссоединении, Zivert представила новый сингл, а Sqwoz Bab выпустил второй сборник рингтонов

Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская рок-группа Blink-182

Американская поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и предстоящем мировом турне, певица Zivert записала сингл «Смех и грех», Мари Краймбрери выпустила продолжение альбома «Нас узнает весь мир», а рэпер Sqwoz Bab позабавил поклонников скетч-сборником олдскульных рингтонов. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Zivert: «Смех и грех»

Zivert представила сингл «Смех и грех». Автором аранжировки трека стал саунд-продюсер Кирилл Гуд, известный как Lyriq.

Вся жизнь перед глазами раскадровкой проносится, когда слушаю этот проигрыш на пиано маэстро Lyriq, — рассказала Zivert накануне выхода их совместной работы.

Сингл «Смех и грех» издан на лейбле «Первое музыкальное». Его релиз приурочен к выходу второй части документального сериала Zivert. Do For Love.

Мари Краймбрери: «Нас узнает весь мир (Part 2)»

Певица Мари Краймбрери выпустила в свет новый альбом «Нас узнает весь мир (Part 2)». В него вошли 12 треков, треть которых издавалась ранее в виде синглов.

12 новых глав одной большой истории под названием «Нас узнает весь мир» — это записи человека, который живёт. Живет, ошибаясь, познавая и, главное, любя, — представила Мари Краймбрери новинку в своих соцсетях.

По словам певицы, работа над альбомом «Нас узнает весь мир (Part 2)» заняла около года. И за это время ее мир «успел перевернуться несколько раз».

За весь год, пока мы писали этот альбом, мой мир успел перевернуться несколько раз. Я научилась видеть не только черное и белое. Да, пусть яркие краски пока мне свойственны только на афишах, но в закулисье моего минорного сознания наконец появились полутона, — призналась артистка.

Sqwoz Bab: «Ringtone demo final mix 2»

Российский рэпер Sqwoz Bab (Марат Мингазов) выпустил второй сборник рингтонов Ringtone demo final mix 2.

Слушателей ждут 15 музыкальных скетчей в формате полуминутных олдскульных рингтонов. Перезвон древних «нокий» и «сони эриксонов» рэпер миксует с современной музыкой, чем наверняка заставит многих ностальгировать по нулевым, когда всем нам предлагали заказывать картинки по СМС.

Blink-182: воссоединение

Американская поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и предстоящих мировых гастролях. После семи лет разрыва и двух альбомов с другим фронтменом музыканты снова пригласили в состав Тома Делонга, который ушел из группы в 2015 году. В состав коллектива войдут также барабанщик Трэвис Баркер и бас-гитарист Марк Хоппус.

На 11 марта 2023 запланирован первый концерт Blink-182 в рамках мирового турне. Он пройдет в мексиканском городе Тихуане. А завершатся гастроли 26 декабря 2024 года в Крайстчерче (Новая Зеландия).

Для тех, кому не терпится услышать Blink-182 в золотом составе, «VK Музыка» подготовила внушительный плейлист песен коллектива, куда вошли лучшие хиты.