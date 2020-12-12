Восьмилетняя дочь Бейонсе и Jay-Z номинирована на «Грэмми»

Дочь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер получила свою первую номинацию на престижную музыкальную премию за участие в записи саундтрека к фильму «Король Лев» 2019 года.
Музыкальное видео на композицию Brown Skin Girl, записывали которую совместно Бейонсе, Блю Айви, Wizkid и Saint Jhn, претендует на звание клипа года. Список номинантов
Также в этой категории номинированы клипы Lockdown Андерсона Паака, Life is Good Future и Дрейка, Adore You Гарри Стайлза и Goliath от Woodkid.
Сама Бейонсе стала лидером по числу номинаций.
63-я церемония вручения «Грэмми» пройдет 31 января 2021 года.
Как писал NEWS.ru, российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Песня артиста и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка».