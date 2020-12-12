Восьмилетняя дочь Бейонсе и Jay-Z номинирована на «Грэмми»

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Николай Носков, который перенёс инсульт три года назад, дал онлайн-концерт. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как прошло выступление.

На этот раз вместо зрителей были камеры. Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, их эмоции, этого не очень хватало. Но мне сказали, что в Интернете практически...