Вокалистка «Города 312» пообещала спеть на женские темы в новом альбоме

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко

Вокалиста рок-группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) пообещала добавить в грядущий сольный альбом треки, посвященные женским проблемам. По ее словам, она планирует выпустить пластинку к октябрю 2022 года, передает НСН.

У меня было много песен, которые мне передавали как вокалистке, а я понимала, что в «Город» они не войдут. Они откладывались, и я понимаю, что это женские темы. И вот получилась чисто женская история, такой будет контрастный — от кошечки до фурии. Я там выплесну все, все, что нажито за эти годы, к середине октября мне нужно свой альбом доделать, — подчеркнула Назаренко.

При этом она добавила, что коллеги по музыкальному коллективу нормально отнеслись к ее желанию записать сольный альбом. Назаренко подчеркнула, что у них появилось «параллельное дело», в котором им удалось себя реализовать. Певица назвала себя «неспокойной» и подчеркнула, что ей необходимо постоянно развиваться в творческом плане.

Я очень неспокойная, мне нужно постоянно что-то делать, я их трясла, а они и так работали, писали. Мы даже с фильмом поработали, были отдельные работы для открытия Олимпиады, — рассказала исполнительница.

Ранее певица Лариса Долина призналась, что в зависимости от настроения может слушать как классическую музыку, так и тяжёлый рок. По словам исполнительницы, радиоприёмник в её автомобиле всегда настроен на джазовую волну.