Во время пандемии выросла продажа музыки на носителях

https://static.news.ru/photo/fc8b780c-ec47-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Продажи музыкальных записей на носителях возросли в первой половине 2020 года. Это связано с режимом изоляции, введённым в связи с пандемией коронавируса.

О росте продаж свидетельствует отчёт Discogs, одного из самых известных сайтов по продаже музыки. В период с января по июнь 2020 года активность покупателей и продавцов на ресурсе возросла на 29,7%.

Самый заметный рост произошёл в апреле, когда режим изоляции начали активно вводить в странах Запада. Многие пользователи сайта заявили, что начали совершать покупки «из желания поддержать мелкий бизнес». Отмечается, что многие магазины независимой музыки полностью перенесли свой каталог онлайн как минимум временно.

Самый большой рост произошёл у виниловых пластинок, которые стали покупать чаще на 33,7%, при общем обороте в 5,8 млн проданных экземпляров. Диски и кассеты также пользовались спросом: CD стали покупать чаще на 31% (1,6 млн копий), а музыку на плёнке — на 30,5% (137 тысяч копий). Вместе с тем реализация винила в первой половине 2020 года составила 75% всего оборота на платформе.

Как писал NEWS.ru, жители Великобритании стали чаще покупать музыку на аудиокассетах. За первую половину 2020 года в стране продали 65 тысяч копий, что в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.