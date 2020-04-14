Во Франции отменили музыкальный фестиваль Francofolies из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3307f64-7e69-11ea-b3e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Virginie Lefour/Global Look Press

Летний музыкальный фестиваль Francofolies de La Rochelle пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Он ежегодно проводится во французском городе Ла-Рошель на побережье Атлантики.

Организаторы заявили, что выйдут на связь со всеми, кто уже успел купить билеты, «и предложат различные варианты» возмещения убытков, передаёт ТАСС.

Фестиваль, запланированный на 10–14 июля, переносится на 10–14 июля 2021 года, — говорится в сообщении.

Francofolies de La Rochelle проводится с 1985 года. Его цель — продвижение французского языка в музыке.

Как писал NEWS.ru, проведение Авиньонского театрального фестиваля во Франции пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие в 74-й раз должно было пройти с 3 по 23 июля.