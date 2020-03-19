https://static.news.ru/photo/6c080f26-69ec-11ea-99b2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил певицу и народную артистку Надежду Бабкину с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет.

Путин отметил, что Бабкина посвятила свой талант сохранению и развитию традиций русской песни и народного искусства, говорится в опубликованной на сайте Кремля.

Ваше творчество всегда востребовано и любимо. Отмечу и то, что Вы неизменно уделяете большое внимание наставничеству, воспитанию молодых исполнителей, — сказано в письме.

Российский лидер также отметил и внимание, которое Надежда Бабкина уделяет наставничеству и воспитанию молодых исполнителей, и пожелал ей здоровья и успехов.

Как писал NEWS.ru, Надежда Бабкина перенесла юбилейный концерт, посвящённый её 70-летию, в связи с распространением коронавируса нового типа.