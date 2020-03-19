Президент России Владимир Путин поздравил певицу и народную артистку Надежду Бабкину с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет.
Путин отметил, что Бабкина посвятила свой талант сохранению и развитию традиций русской песни и народного искусства,
Ваше творчество всегда востребовано и любимо. Отмечу и то, что Вы неизменно уделяете большое внимание наставничеству, воспитанию молодых исполнителей, — сказано в письме.
Российский лидер также отметил и внимание, которое Надежда Бабкина уделяет наставничеству и воспитанию молодых исполнителей, и пожелал ей здоровья и успехов.
Как писал NEWS.ru, Надежда Бабкина перенесла юбилейный концерт, посвящённый её 70-летию, в связи с распространением коронавируса нового типа.
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