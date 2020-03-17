Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала стриминговые сервисы за предоставление временной бесплатной подписки на период вынужденного карантина или временной самоизоляции тех, кто должен оставаться дома.
16 марта организация
В это сложное для всех специализирующихся на организации досуга компаний, во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей с учётом всех ограничений, — говорится в тексте.
По мнению членов АВК, видеосервисы объявили свой «карантин» и, воспользовавшись таким маркетинговым ходом, начали привлекать аудиторию через бесплатные подписки или с помощью предоставления скидок. Члены ассоциации заявили, что использовать призыв отказаться от похода на сеансы в качестве рекламы своего продукта недопустимо.
Как писал NEWS.ru, с 16 марта можно получить пакет подписок сервиса Okko на 14 дней бесплатно. Зрителям будут доступны 25 тысяч единиц контента сервиса.
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