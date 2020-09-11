Виниловые пластинки обогнали по продажам CD впервые с 1980-х годов

https://static.news.ru/photo/278a62c8-f447-11ea-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Записи на виниловых пластинках опередили CD-диски по уровню продаж по итогам первой половины 2020 года. Это произошло впервые с 1980-х годов.

За указанный промежуток покупатели потратили на физические носители $376 млн, из них $232 млн пришлись именно на винил, свидетельствуют данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Кроме того, впервые в истории индустрии стриминговые платформы заработали для артистов больше, чем цифровые копии и продажи на физических носителях. Их доход составил $421 млн по сравнению с результатом в $351 млн у цифровых копий и $376 млн у физических носителей.

Ранее один из самых известных сайтов по продаже музыки на носителях Discogs опубликовал отчёт, согласно которому в период с января по июнь 2020 года активность покупателей и продавцов на ресурсе возросла на 29,7%. Многие пользователи сайта заявили, что начали совершать покупки «из желания поддержать мелкий бизнес», писал NEWS.ru.