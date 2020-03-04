https://static.news.ru/photo/103db384-5e12-11ea-98e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал новый видеоролик в своём Twitter-аккаунте. В нём он исполняет танец под композицию музыкальной группы Little Big.

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет окей, — написал он под постом.

Как писал NEWS.ru, группа Little Big представит Россию в этом году на международном конкурсе «Евровидение». На данный момент неизвестно с каким треком будет выступать коллектив. Телеведущий Иван Ургант одобрительно высказался насчёт выбора Little Big.