https://static.news.ru/photo/103db384-5e12-11ea-98e4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал новый видеоролик в своём Twitter-аккаунте. В нём он исполняет танец под композицию музыкальной группы Little Big.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет окей, — написал он под постом.
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Как писал NEWS.ru, группа Little Big представит Россию в этом году на международном конкурсе «Евровидение». На данный момент неизвестно с каким треком будет выступать коллектив. Телеведущий Иван Ургант одобрительно высказался насчёт выбора Little Big.