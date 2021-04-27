Видео Линдеманна «Любимый город» набрало миллионы просмотров

https://static.news.ru/photo/b91dfe10-a721-11eb-acd0-96000091f725_660.jpg Фото: Till Lindemann/youtube.com

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на русском языке. Видео, опубликованное на YouTube, посмотрели уже почти два миллиона раз.

Оригинальную версию в советском фильме «Истребители» 1939 года исполняет актёр Марк Бернес. Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. В основу сюжета легла история советского лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике Heinkel He 111. В главной роли — Павел Прилучный.

Ранее музыкант Юрий Лоза прокомментировал песню «Любимый город» в исполнении солиста немецкой группы Rammstein. По его словам, ему приятно, что немецкие музыканты взяли этот материал.

Тилль Линдеманн не первый раз запел на русском. Отдельные фразы можно услышать в некоторых композициях Rammstein — Ausländer («Иностранец»), где музыкант произносит «Я люблю тебя». В Сети немало роликов, где рокер довольно бегло говорит по-русски на сцене и за её пределами.