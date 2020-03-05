https://static.news.ru/photo/d5e2cc1e-5ef8-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Владимир Остапчук Фото: vova_ostapchuk/instagram.com

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс. По его словам, на Евровидении победит российская группа Little Big.

Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас, — заявил Остапчук.

Мужчина крайне негативно отозвался о предыдущих участниках конкурса от Украины. По его мнению, Melovin, который участвовал в Евровидении-2018, является «терминатором с катарактой», а певица Maruv не имеет голоса, у неё «есть только ноги», сообщает РИА Новости.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что у российской группы Little Big есть все шансы для победы в конкурсе. Он считает, что на Евровидении «есть запрос на фриков», а Россия отправляет на конкурс именно такую команду.

Другой музыкальный критик, Сергей Соседов, считает, что от России на конкурс поедет «действительно сумасшедший трендовый коллектив, который способен удивить Европу». Соседов уверен, что группу ждёт колоссальный успех, даже если она не займёт первое место.