Вдохновившие «Красную плесень» матерные сказки выставили на продажу

Житель Симферополя Виктор выставил на продажу сборник матерных сказок, тексты из которого, по его словам, использовали музыканты «Красной плесени», сообщает «МК в Крыму». Лидер группы Павел Яцына купил четыре произведения по $300 долларов за каждое. Виктор просит за сборник 1,5 млн рублей и не торгуется, а также обещает покупателю бонус.

Это будут иллюстрации к сказкам, выполненные серьёзным художником. Порнушка своего рода. А что касается цены, то свою коллекцию я оценил в стоимость хорошего поддержанного автомобиля. Я посчитал, что заслужил хороший поддержанный автомобиль, хотя машины не люблю. Считаю, что это ещё заниженная цена. В нашей стране обеспеченных людей хватает. А я сейчас без работы, и мне нужны деньги, — сказал он.

Мужчина не хотел разглашать свою работу с группой, поэтому его имени нет на дисках. Примечательно, что через три дня после объявления о продаже про коллектив вспомнили в связи с высказыванием президента РФ Владимира Путина: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица...», которым он прокомментировал нежелание украинских властей исполнять минские соглашения. Виктор выразил уверенность, что оно отсылает именно к песне «Красной плесени».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень». Он использовал фразу по отношению к Киеву и Минским соглашениям в контексте того, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства.