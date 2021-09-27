В США от болезни сердца умер саксофонист Джеймса Брауна Пи Ви Эллис

В возрасте 80 лет ушёл из жизни легендарный американский саксофонист, композитор и аранжировщик Альфред Джеймс «Пи Ви» Эллис. Он получил известность как саксофонист и аранжировщик одного из классических составов группы Джеймса Брауна, а впоследствии активно работал с такими звёздами, как Вэн Моррисон и Джинджер Бейкер. Как сообщается на официальной странице музыканта в Facebook, причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем.

Мы будем признательны за уважение частной жизни его семьи в это время. Мы строим планы того, как отдать дань его замечательной жизни и надеемся, что вы найдёте время послушать его музыку и способствовать сохранению его наследия, — говорится в сообщении, опубликованном 24 сентября.

Альфред Джеймс Эллис, более известный как ПиВи Эллис, родился 21 апреля 1941 года в Брадентоне, штат Флорида. первое публичное выступление он дал в 13 лет в средней школе, где и получил прозвище «ПиВи». Во время учебы в школе он профессионально играл с такими джазовыми музыкантами, как контрабасист Рон Картер и трубач Чак Манджионе. В 1957 году ПиВи переехал в Нью-Йорк, где учился в Манхэттенской музыкальной школе и регулярно брал уроки у знаменитого джазового саксофониста Сонни Роллинза.

С 1965 по 1969 год Эллис работал в составе группы соул-певца Джеймса Брауна, в соавторстве с которым аранжировал и написал такие хиты, как «Cold Sweat» и «Say It Loud — I'm Black and I'm Proud». В 1969 году он вернулся в Нью-Йорк и работал аранжировщиком и музыкальным директором на лейбле Kudu CTI Records, сотрудничая с такими артистами, как Джордж Бенсон, Хэнк Кроуфорд и Эстер Филлипс. С 1979 по 1986 год и с 1995 по 1999 год Эллис был аранжировщиком и музыкальным руководителем группы известного исполнителя Вана Моррисона.

В конце 1980-х Эллис собрал группу JB Horns с участием своих бывших коллег по группе Джеймса Брауна. Группа записала несколько альбомов в стиле джаз-фанка и гастролировала по Европе. Пиви также записывал сольные альбомы и работал с такими звездами этнической музыки, как Али Фарка Туре и Вуси Махласела. Также он гастролировал с квартетом бывшего барабанщика группы Cream под названием Ginger Baker Jazz Confusion.

Ранее в возрасте 72 лет в Сиднее скончался основатель и бас-гитарист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Музыкант, страдавший рассеянным склерозом, ушёл в окружении семьи.