В Турции задержали рэпершу Асю Ализаде за пропаганду наркотиков

Фото: guccializade/vk.com

Ася Ализаде

Полиция в Стамбуле задержала хип-хоп-исполнительницу Асю Ализаде (Alizade) по подозрению в пропаганде наркотиков, сообщает газета Milliyet. По данным журналистов, поводом для разбирательств стало использование артисткой строчек, в которых упоминаются марихуана и кокаин. В материале говорится, что рэпершу депортируют в Россию.

Ализаде задержали в ее собственном доме в районе Стамбула Аташехир. После этого ее отправили в суд, а затем — в центр депортации. При этом представители хип-хоп-исполнительницы уверяют, что она проведет там под стражей 48 часов, а после ее отпустят.

Ася Ализаде — рэп-исполнительница азербайджанского происхождения. Она начала свою карьеру в России, записав несколько совместных композиций с хип-хоп-исполнителем Big Baby Tape, а также выпустив сольный трек. После начала военной операции на Украине она переехала в Турцию, где и прославилась. Ее самая известная работа, композиция Abnormal, набрала более 10 млн просмотров на YouTube.

Ранее хип-хоп-исполнитель Даниил Дмитриев (он же Scally Milano) обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с заявлением, что он не пропагандировал употребление наркотиков и нарушение российских законов в своем творчестве, как та утверждала в своей критической заметке. Музыкант пообещал исправиться и удалить из Сети композиции со словами, которые могут подпадать под нарушение законодательства.