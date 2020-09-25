В Сети состоялась премьера снятой на iPhone оперы

https://static.news.ru/photo/6b5e293a-ff41-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eight Songs From Isolation

В Сети представили оперу, написанную специально для самоизолированных из-за пандемии зрителей и снятую на iPhone.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа, премьера оперы «Восемь песен из изоляции» состоялась на Apple Music. Это первая опера, написанная специального для потокового исполнения. Во время её записи исполнители не могли встретиться лично. В проекте приняли участие более 50 человек из разных стран.

Создали произведение восемь композиторов, в том числе Томас Адес, Нико Мьюли и Илья Демуцкий. Инициатор проекта британский дирижер Оливер Зеффман рассказал, что он счёл необходимым сделать нечто новое в нынешней ситуации, говорящее о том общем опыте, который все сейчас переживают. По его словам, кризисы часто становились для художников катализатором для создания новых произведений и новых способов работы.

Мировая пандемия сделала невозможными два фундаментальных фактора большинства форм искусства — взаимодействие художников и исполнителей между собой и их прямой контакт со зрителями, — отметил Зеффман

Во время записи Зеффман дирижировал оркестром в студии, а композиторы и исполнители находились виртуально «в той же комнате», чтобы оркестровое аккомпанирование стало частью общего творческого процесса. Певцы затем снимались у себя дома.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также 24 сентября впервые за три месяца столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных, писал NEWS.ru.