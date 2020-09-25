В Сети состоялась премьера снятой на iPhone оперы

В Сети представили оперу, написанную специально для самоизолированных из-за пандемии зрителей и снятую на iPhone.
Как
Создали произведение восемь композиторов, в том числе Томас Адес, Нико Мьюли и Илья Демуцкий. Инициатор проекта британский дирижер Оливер Зеффман рассказал, что он счёл необходимым сделать нечто новое в нынешней ситуации, говорящее о том общем опыте, который все сейчас переживают. По его словам, кризисы часто становились для художников катализатором для создания новых произведений и новых способов работы.
Мировая пандемия сделала невозможными два фундаментальных фактора большинства форм искусства — взаимодействие художников и исполнителей между собой и их прямой контакт со зрителями, — отметил Зеффман
Во время записи Зеффман дирижировал оркестром в студии, а композиторы и исполнители находились виртуально «в той же комнате», чтобы оркестровое аккомпанирование стало частью общего творческого процесса. Певцы затем снимались у себя дома.
Накануне мэр Сергей Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также 24 сентября впервые за три месяца столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных, писал NEWS.ru.
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