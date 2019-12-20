Фото: Ren Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки».

Композиции из фильма можно послушать на стримигновых сервисах, в том числе в «Яндекс.Музыке» и Apple Music.

Авторство песен принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальному мюзиклу.

Премьера фильма «Кошки» запланирована на 20 декабря. Создатели картины решили изменить анимацию фильма после того, как зрители раскритиковали его трейлер.

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