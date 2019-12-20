https://static.news.ru/photo/5865948e-2342-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки».

Композиции из фильма можно послушать на стримигновых сервисах, в том числе в «Яндекс.Музыке» и Apple Music.

Слушайте <noindex><a href="https://music.yandex.ru/album/9486684" rel="nofollow" target="_blank">«Кошки»</a></noindex> — <noindex><a href="https://music.yandex.ru/artist/2757" rel="nofollow" target="_blank">Andrew Lloyd Webber</a></noindex> на Яндекс.Музыке

Авторство песен принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальному мюзиклу.

Премьера фильма «Кошки» запланирована на 20 декабря. Создатели картины решили изменить анимацию фильма после того, как зрители раскритиковали его трейлер.