В семье Джастина Тимберлейка и Джессики Бил появилось пополнение

https://static.news.ru/photo/7fd57d88-c9f8-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Regina Wagner/imago stock&people/Global Look Press

Американский певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Как стало известно, у пары родился ещё один сын.

Тимберлейк и Бил заключили брак в 2012 году после пяти лет отношений. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк, передаёт Daily Mail.

Джессика Бил известна по съёмкам в таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой», «Гриффины», «Иллюзионист», «Вспомнить всё».

Джастин Тимберлейк получил особую популярность как исполнитель таких хитов, как Cry Me a River, Sexy Back и My Love. Он является обладателем нескольких музыкальных премий «Грэмми». Также певец успешно снимался в кино — он играл в фильмах «Социальная сеть», «Альфа Дог» и «Время».

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Apple TV+ купил права на показ фильма Palmer американского режиссёра Фишера Стивенса с Джастином Тимберлейком в главной роли.

Картина рассказывает о бывшей звезде колледжа Эдди Палмере, отличавшемся выдающейся игрой в футбол. Позже он, отсидев несколько лет в тюрьме, возвращается в родной город, где внезапно на его долю выпадает опека над брошенным матерью мальчиком.

Вместе с Тимберлейком в картине снялись Джуно Темпл, Алиша Вейнрайт, Дин Уинтерс и Дж. Д. Эвермор. Сценарий подготовила Шерил Гуэррьеро, в 2016 году он попал в чёрный список лучших текстов к фильму.