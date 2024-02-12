В Подмосковье отменили концерты Газманова Концерты Газманова отменили в Красногорске и Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

В Зеленограде и Красногорске отменили концерты народного артиста России Олега Газманова. Об этом сам певец сообщил в своих соцсетях. Выступления оказались невозможными в связи с тем, что с артистом не был заключен договор. Певец попросил поклонников проявить понимание и выразил надежду на скорую встречу в будущем.

В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград <...> и Красногорск, <...> к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты, — написал артист.

В январе супруга певца Марина Газманова объяснила своим подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), куда пропал ее муж. Как оказалось, они вместе отправились отдыхать за рубеж.

Газманова также опубликовала фотографии с мужем. Она отметила, что певец сбрил бороду во время отдыха и теперь снова ее отращивает. Жена артиста также пообещала, что они скоро вернутся в Россию и «привезут ясные дни».

Накануне стало известно об отмене концерта рок-группы «Би-2» в Дубае, запланированного на 17 февраля. В пресс-службе коллектива пообещали вернуть деньги за билеты. Артисты уточнили, что остальные концерты пройдут согласно составленному гастрольному графику.