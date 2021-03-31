В Оксфорде призвали отказаться от «рабовладельческой» классической музыки

https://static.news.ru/photo/7a07e7b8-9227-11eb-a2c7-96000091f725_660.jpg Фото: the.university.of.oxford/facebook.com

Преподаватели факультета музыковедения Оксфордского университета предложили «деколонизировать» учебные программы и отказаться от европейской классической музыки «времён рабовладения», которая «вызывает сильная душевные страдания» у темнокожих студентов.

Известный российский пианист и композитор Антон Багатов одним из первых в соцсетях отозвался на скандальную инициативу, придя от неё в ужас, но впоследствии был вынужден удалить своё комментарий, так как под ним собралось множество ревнителей «новой этики», противостоящих «гегемонии» белой расы. Не испугался высказаться по этому поводу публицист Юрий Табак.

Вероятно, отдельные чёрные ноты, да ещё так часто беспорядочно скачущие на белом фоне нотной бумаги, действительно могут стать «пощёчиной некоторым студентам». Собственно, проблема это легко решаема — можно обратиться к дасийной нотации 9 века или невменной нотации 11-12 веков, да ещё бумагу подобрать потемнее, и с белым супремасизмом будет покончено, — приводит издание «Новые Известия» слова публициста.

Согласно инициативе оксфордских преподавателей, следует отказаться от упора на канонических классиков типа Моцарта и Бетховена и уйти от «белой европейской музыки периода рабовладения». Профессора раскритиковали нынешние требования к выпускникам, которые делают упор на западную систему пятилинейной тактовой нотации. По мнению Табака, такое предложение является странным также потому, что в африканских или азиатских музыкальных школах не делают такой же акцент на европейских композиторах.

В джазовых школах Баха не изучают. В Московской консерватории нет джазового отделения. В индийском университете Варанаси изучают карнатичесую и хиндустанскую музыку, там ни Скрябина, ни макам не изучают. Ведь, к примеру, в еврейских учебных заведениях не преподают труды Фомы Аквинского и Шопенгауэра! Европейские университеты ориентированы на европейскую классическую музыку, — заметил Табак.

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