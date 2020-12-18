В Москве медики брали анализ на коронавирус под аккомпанемент балалаек

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Директор московского оркестра народных инструментов имени Осипова Наталья Пилюгина прокомментировала появившуюся в Интернете видеозапись, на которой музыканты играют на балалайках во время тестирования на коронавирус. По её словам. Это не перфоманс, а случайное совпадение.

Ролик, демонстрирующий исполнение балалаечниками композиции Jingle Bells во время забора анализов, распространил Telegram-канал Baza. «Следующее произведение — траурный марш», — было сказано в подписи к видео.

Это не концерт. Мы заключили договор с медучреждением, медики приехали по вызову и у нас на базе брали тесты на COVID-19, в организованном порядке, за деньги... Это совпало с репетицией, и получилось очень забавно, — цитирует Пилюгину «Ридус».

По словам Пилюгиной, музыканту проходят тестирование каждые две недели. При этом делают это организованно, чтобы минимизировать риск заражения в медучреждениях.

Участники репетиции, запечатлённые на видео, сдали тест одними из первых, после чего сели играть, пояснила директор оркестра.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица Ольга Бузова сообщила об отмене масштабного музыкального шоу из-за пандемии коронавируса.