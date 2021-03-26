В Минске отреагировали на отстранение от Евровидения

https://static.news.ru/photo/ea8b3776-8e7e-11eb-bbbb-96000091f725_660.jpg Фото: Galasy ZMesta

Решение Европейского вещательного союза (ЕВС) об отстранении Белоруссии от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2021» является политически мотивированным. Об этом заявил председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» — члена ЕВС и организатора проекта национального отбора на Евровидение — Иван Эйсмонт.

По его словам, из письма организаторов конкурса непонятна суть претензий к новой песне белорусской группы «Галасы 3Места».

Прислали нам письмо, из которого ничего не понятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может, — сказал председатель медиахолдинга в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в письме не названы «слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой». При этом Белоруссия продолжит сотрудничать с ЕВС, отметил Эйсмонт.

Мы состоим в ЕВС, в нём и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что EBU отстранил от участия в Евровидении-2021 команду Белоруссии, так как новая песня страны опять не соответствует правилам песенного конкурса. Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко.