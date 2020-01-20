Полиция в штате Гоа в Индии сорвала концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова.
Выступление, которое проходило 19 января, прервали по требованию местной религиозной общины,
Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у организаторов были на руках все документы и разрешения на проведение выступления. Мероприятие должно было состояться в прибрежной деревне Арамболь, популярной среди туристов.
Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум» попросили уйти от ворот древнего храма в Грузии, у которых музыканты решили импровизационно исполнить несколько своих композиций.
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