https://static.news.ru/photo/173f745a-3b86-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Борис Гребенщиков Фото: Борис Гребенщиков/facebook.com

Полиция в штате Гоа в Индии сорвала концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова.

Выступление, которое проходило 19 января, прервали по требованию местной религиозной общины, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у организаторов были на руках все документы и разрешения на проведение выступления. Мероприятие должно было состояться в прибрежной деревне Арамболь, популярной среди туристов.

Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум» попросили уйти от ворот древнего храма в Грузии, у которых музыканты решили импровизационно исполнить несколько своих композиций.