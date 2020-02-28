https://static.news.ru/photo/69a4bd56-5a0b-11ea-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 100tagu.hu

На сцене Дома музыки 9 марта выступит будапештский симфонический оркестр цыган «100 скрипок».

Программа коллектива в 2020 году состоит из произведений европейских композиторов и народных мелодий. Особое внимание музыканты уделят цыганской музыке и композициям, вдохновлённым ей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Артисты самого большого в мире цыганского коллектива исполнят мировую классику, не используя ноты и не прибегая к помощи дирижёра, — говорится в сообщении.

За двадцать лет существования музыканты выпустили десятки альбомов, восемь из них стали платиновыми.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Пит Доэрти даст два концерта в России. Сольные выступления артиста пройдут весной.