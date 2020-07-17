В честь Морриконе назвали концертный зал в Риме

Фото: Albarubescens/wikipedia.com

Американский рэпер Канье Уэст пририсовал свой портрет к горе Рашмор. На каменном массиве в штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны.

Уэст опубликовал фото в своём Twitter с подписью «2020». Ранее стало известно, что он успел зарегистрироваться как кандидат в президенты США. О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст...