Музыка

В честь Морриконе назвали концертный зал в Риме

19:13, 17 июля 2020
Фото: Albarubescens/wikipedia.com

Музыкальному комплексу Auditorium Parco della Musica в Риме присвоили имя скончавшегося композитора Эннио Морриконе. Решение было принято на собрании Городского совета итальянской столицы, также известного как Капитолийская ассамблея.

В заседании выборного органа, которое было посвящено памяти Морриконе, приняли участие музыканты Национальной академии Санта-Чечилия, сообщается на сайте мэрии Рима. Они исполнили несколько произведений композитора.

Я уверена, что это посвящение поддерживают жители Рима и не только. Морриконе заслуживает того, чтобы Рим продолжал его любить и помнить, — цитируются слова мэра Вирджинии Раджи.

Морриконе скончался в Риме утром 6 июля. Незадолго до этого его доставили в больницу с переломом бедренной кости, писал NEWS.ru.

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