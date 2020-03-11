https://static.news.ru/photo/5d236e78-638a-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные открыли новый вид насекомых-горбаток. Их назвали в честь певицы Леди Гаги.

Профессор Университета Иллинойса Брендан Моррис изучал около тысячи горбаток для своего научного проекта и обнаружил одну особь женского пола, которая обладала уникальными качествами, выделявшими её на фоне других созданий. Специалист вместе с коллегой Кристофером Дитриком описали животное в журнале Zootaxa.

Если называть жука в честь Леди Гаги, то этого должна быть горбатка, у которой сумасшедшие рога, — заявил Моррис в беседе с изданием Illinois News Buareu.

Насекомое получило название K.gaga. По словам учёных, у горбаток «чокнутое чувство стиля»: внешне они всегда отличаются от других созданий.

Как писал NEWS.ru, учёные открыли новый вид ракообразных и назвали в честь американской группы Metallica. Глубоководное животное обитает в Тихом океане.