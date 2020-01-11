Мэр Парижа Жером Куме заявил, что в Париже в честь британского музыканта Дэвида Боуи назовут улицу.
Куме является поклонником творчества артиста и отмечает, что история музыканта «тесно связана» с французской столицей,
Скоро в 13-м округе Парижа появится улица Дэвида Боуи, — сказал мэр.
Название должны утвердить в городском совете столицы в феврале. 13-й округ находится на юго-востоке Парижа, улица, которая скоро будет носить имя певца, расположена рядом с вокзалом Аустерлиц.
Как писал NEWS.ru, компания Parlophone Records анонсировала выход нового мини-альбома британского музыканта Дэвида Боуи.
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