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Во время подготовки выставки, посвящённой дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника, была найдена ранее не звучавшая и неизвестная версия песни «Райские яблоки». Об этом сообщила газета «Известия».

Во время подготовки выставки, посвящённой дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника, была найдена ранее не звучавшая и неизвестная версия песни «Райские яблоки». Об этом сообщила газета «Известия». У этой записи...