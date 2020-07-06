В Британии вышла монета в честь Элтона Джона ценой £68 тысяч

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в честь британского музыканта Элтона Джона номиналом в £1 тысячу. Её аукционная стоимость превышает £68 тысяч.
На монете изображена фирменная соломенная шляпа артиста и круглые очки, имитирующие запись восьмой ноты, и бабочка под надписью Elton John. Такая же гравировка украшает и другие деньги, самая доступная из которых номиналом £5 поступила в продажу по цене £13.
Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — цитирует «Би-би-си» слова представительницы монетного двора Клэр Макленнан.
По её словам, организация сотрудничает с музыкантом над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, а все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд музыканта Charitable Trust.
Как писал NEWS.ru, Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую группе Queen. Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды».