В Британии вышла монета в честь Элтона Джона ценой £68 тысяч

https://static.news.ru/photo/3725551e-bf75-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Imagespace /Global Look Press

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в честь британского музыканта Элтона Джона номиналом в £1 тысячу. Её аукционная стоимость превышает £68 тысяч.

На монете изображена фирменная соломенная шляпа артиста и круглые очки, имитирующие запись восьмой ноты, и бабочка под надписью Elton John. Такая же гравировка украшает и другие деньги, самая доступная из которых номиналом £5 поступила в продажу по цене £13.

In these strange times, #music can be a great tonic. Celebrating 50 top 40 hits and over 300 million albums sold worldwide, our 2020 tribute to The Rocket Man is ready for launch . Turn up the volume, and letâs (crocodile) rock! >> https://t.co/rMuDBtqBwL @eltonofficial pic.twitter.com/aG1DEgLBf9 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) July 6, 2020

Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — цитирует «Би-би-си» слова представительницы монетного двора Клэр Макленнан.

По её словам, организация сотрудничает с музыкантом над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, а все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд музыканта Charitable Trust.

Как писал NEWS.ru, Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую группе Queen. Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды».