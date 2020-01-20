Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую рок-группе Queen.
Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды». Её цена начинается от пяти фунтов стерлингов за обычный экземпляр и достигает 2100 фунтов стерлингов за образец, выполненный из золота.
С одной стороны монеты представлен логотип группы и инструменты, на которых играли её участники, а с другой — королева Великобритании Елизавета II.
Ранее NEWS.ru писал, что монетный двор Британии изготовил самую крупную в истории государства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом в пять килограммов и номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов.
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