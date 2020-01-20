https://static.news.ru/photo/c49aed6e-3c0d-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.royal.uk

Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую рок-группе Queen.

Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды». Её цена начинается от пяти фунтов стерлингов за обычный экземпляр и достигает 2100 фунтов стерлингов за образец, выполненный из золота.

С одной стороны монеты представлен логотип группы и инструменты, на которых играли её участники, а с другой — королева Великобритании Елизавета II.

Ранее NEWS.ru писал, что монетный двор Британии изготовил самую крупную в истории государства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом в пять килограммов и номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов.