Фото: www.royal.uk

Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую рок-группе Queen. 

Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды». Её цена начинается от пяти фунтов стерлингов за обычный экземпляр и достигает 2100 фунтов стерлингов за образец, выполненный из золота.

С одной стороны монеты представлен логотип группы и инструменты, на которых играли её участники, а с другой — королева Великобритании Елизавета II.

Ранее NEWS.ru писал, что монетный двор Британии изготовил самую крупную в истории государства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом в пять килограммов и номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов.

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