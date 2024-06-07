«В 14 лет сколотила рок-группу»: Пелагея рассказала о бунтарском прошлом Пелагея призналась, что в 14 лет играла в своей рок-группе с мамой и «пацанами»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Пелагея

Певица Пелагея (настоящее имя — Пелагея Телегина) на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала, как в 14 лет собрала собственную рок-группу. По словам артистки, она играла в ней вместе с матерью и «пацанами». Она добавила, что пошла на этот шаг в ответ на критику со стороны окружения.

Я в 14 лет сколотила рок-группу вместе с несколькими пацанами молодыми и моей молодой мамой — ей не было тогда 40, она была в таком возрасте, как я сейчас. Почему? Потому что, во-первых, мне не нравилось, что мои сверстники крутили мне у виска и говорили, зачем я занимаюсь непонятно чем. Маме моей ее знакомые музыканты тоже говорили, что она гробит такой вокальный дар ее дочери ради какой-то старомодной дичи, — рассказала артистка.

По словам Пелагеи, она и ее мать в ответ на критику «решили стать своими» в лагере рок-музыкантов. Она отметила, что их группа сознательно не примыкала ни к академической народной музыке, ни к этнографическому фольклору.

Мы сознательно [позиционировали себя как] свежий ветер креатива и такая хорошая дерзость, — поделилась певица.

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин ранее запретил их дочери Таисии выезжать за границу, пожаловалась артистка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту. Свой пост она опубликовала в День защиты детей.