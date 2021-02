Ушёл из жизни легендарный джазовый пианист Чик Кориа

https://static.news.ru/photo/b24e5a94-6cf2-11eb-b26d-96000091f725_660.jpg Чик Кореа Фото: Chick Corea/facebook.com

Выдающийся американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Отмечается, что он скончался ещё 9 февраля, однако официальное сообщение об этом появилось лишь сейчас. Причиной смерти легендарного музыканта стало онкологическое заболевание. Редкая форма рака была диагностирована у Кориа совсем недавно.

На протяжении всей жизни и карьеры Чик стремился к свободе и к радости создавать что-то новое, играть в игры артистов. Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также наставником и другом для многих. Своим погружением в творчество, десятилетиями выступлений по всему миру он трогал и вдохновлял миллионы людей, — говорится в сообщении.

Профессиональная карьера Чика Кориа стартовала в начале 60-х, когда он выступал с группами, исполняющими латиноамериканскую музыку — уже тогда он зарекомендовал себя как пианист высокого класса. Позже он присоединился к легендарному трубачу Майлзу Дэвису — как отмечает The Rolling Stone, именно с приходом Кориа звучание группы Дэвиса стало более современным, и именно тогда были записаны ключевые альбомы Майлза: In a Silent Way, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson и On the Corner.

В 1972 году Чик Кориа создал свой коллектив Return to Forever, и он принёс ему мировую известность. Группа открыла дорогу на большую сцену многим знаковым музыкантам, среди которых бас-гитарист, контрабасист Стэнли Кларк и, конечно, легендарный джаз-фьюжн-гитарист, один из известнейших в мире виртуозов Эл Ди Меола.

Чик Кориа распустил группу в 1978 году — уже много позже, в 2008 и 2011 годах, она воссоединялась ради туров по США и по другим странам мира. Всё остальное время выдающийся пианист не переставал работать, выступать и участвовать в коллаборациях с другими знаменитыми музыкантами. Его коллеги, друзья и поклонники по всему миру выражают соболезнования.

Чик был запредельно прекрасен. Он подарил нам первое ощущение настоящей, богатой музыки фьюжн вместе с Return to Forever. Мне было 15 лет, когда я впервые увидел эту группу, и она произвела на меня невероятное впечатление. <...> Покойся с миром, дорогой Чик, спасибо за всё, что ты дал нам, — написал в Facebook знаменитый гитарист Стив Вай.

С трудом подбирает слова выдающийся джазовый барабанщик-виртуоз Дэйв Уэкл. Он отмечает, что для него было счастьем и радостью работать с Кориа.

Чик хотел бы, чтобы мы продолжали творить, делясь радостью и любовью к музыке для всех слушателей. Несомненно, я буду делать это и дальше, но... очень тяжело. Покойся с миром, маэстро, — пишет Уэкл.

