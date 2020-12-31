Умерла последняя из участниц трио McGuire Sisters

https://static.news.ru/photo/1952a3a0-4c08-11eb-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Умерла последняя из сестёр — участниц американского вокального трио McGuire Sisters Филлис Макгуайр. Артистка скончалась в своём особняке в Лас-Вегасе на 90-м году жизни.

Об этом пишет Associated Press. О причинах смерти певицы не сообщается.

Макгуайр выступала в вокальном трио вместе со своими сёстрами Кристин и Дороти. За свою музыкальную карьеру шесть их пластинок становились золотыми. Трио выступало перед пятью президентами США и королевой Великобритании Елизаветой II.

Ранее в возрасте 85 лет скончался мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро. В середине декабря у композитора выявили COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию.

Мансанеро стало трудно дышать самостоятельно, и его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца, писал NEWS.ru.