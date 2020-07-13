Умерла певица группы Fairport Convention Джуди Дайбл

https://static.news.ru/photo/2e1463fa-c503-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sky Vibes/youtube.com

Умерла британская певица Джуди Дайбл, известная как участница группы Fairport Convention. Ей был 71 год.

Артистка скончалась после продолжительной болезни. Подробности не уточняются, сообщает The Guardian.

Коллектив Fairport Convention был основан в 1967 году, и Дайбл стала первой вокалисткой группы. Она записала в группой дебютный, одноимённый, альбом, на котором также исполняла партии на автоарфе и фортепьяно. В 1968 году она ушла из Fairport Convention, после чего музыканты записали ещё 28 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Майк Шинода, известный как лидер группы Linkin Park, опубликовал клип на песню Open Door, которую записал при участии своих поклонников. Трек стал частью альбома Dropped Frames Vol. 1, вышедшего 10 июля.