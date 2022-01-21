Умерла «голос тысячелетия» Эльза Суарес

В Бразилии умерла знаменитая певица Эльза Суарес. Ей был 91 год. Женщина скончалась в своём доме в Рио-де-Жанейро, сообщил пресс-секретарь певицы.
С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и композитора Эльзы Суарес в возрасте 91 года в 15:45 в её доме в Рио-де-Жанейро, которая произошла по естественным причинам, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Эльзу Суарес называли иконой бразильской музыки. Она являлась неоднократным лауреатом премии «Грэмми». Радиостанция BBC в 1999 году назвала певицу «голосом тысячелетия».
Начиная с 1960 года Суарес выпустила 37 студийных альбомов и синглов. Последний — Planeta Fome — увидел свет в 2019 году.
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