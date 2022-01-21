Умерла «голос тысячелетия» Эльза Суарес

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Музыкальная группа с Украины Artik & Asti представила новую солистку Севиль с песней «Гармония». После ухода Анны Дзюбы певица дала новую жизнь группе, для которой завораживающий женский вокал является фирменным стилем. Создатель и продюсер Artik & Asti Артём Умрихин в своём Instagram признался, что думал даже о завершении проекта.

Я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе я оценивал сроки на поиск вокала в четыре — шесть месяцев, плюс потом подготовка человека ещё минимум два...