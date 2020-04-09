Умерла 25-летняя рэпер Chynna

Восходящая звезда рэпа Чинна Мари Роджерс, известная как Chynna, скончалась в США на 26-м году жизни. Официальная причина смерти девушки пока не названа, журналисты отмечают, что модель могла умереть от передозировки.
Информацию о смерти Роджерс подтвердил её менеджер Джон Миллер,
Карьеру модели Чинна начала в 14 лет после того, как скаут одного из агентств заметил её в парке развлечений в штате Нью-Джерси. Год спустя она познакомилась с исполнителем Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams, основателем хип-хоп коллектива из Гарлема A$AP Mob. Роджерс начала писать тексты и выпускать синглы. В 2015 году вместе с группой девушка выступала на фестивале South by Southwest в Остине.
В 2016 году, когда карьера пошла в гору, Чинна попала в зависимость от опиатов. Спустя время она утверждала, что смогла справиться с пристрастием.
Тело музыканта, композитора и продюсера Мака Миллера было обнаружено днём 7 сентября 2018 года. Бывший возлюбленный певицы Арианы Гранде умер от передозировки смесью наркотических веществ и алкоголя. В частности, в организме Маккормика были найдены кокаин и фентанил, писал NEWS.ru.
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