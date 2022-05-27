Умер ударник рок-группы YES Алан Уайт На 73-м году жизни умер ударник британской рок-группы YES Алан Уайт

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Ударни британской группы YES Алан Уайт умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в социальной сети Twitter.

YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни, - говорится в сообщении.

На странице самого Уайта в социальной сети Fecebook (деятельность в России запрещена) родные музыканта также подтвердили его смерть. Они сообщили, что Уайт скончался у себя лома в окрестностях Сиэттла

Группа Yes является одним из лидеров арт- и прогрессив-рока. Она снована в 1968 году Джоном Андерсоном и Крисом Скуайром, умершем в 2015 году. Уайт присоединился к группу в 1972 году. За свою историю коллектив выпустил 22 студийных альбома. Общий тираж всех записей приближается к 50 млн экземпляров.