Умер участник золотого состава Uriah Heep Кен Хенсли

https://static.news.ru/photo/9e5aae40-1f75-11eb-82b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Денисов/Russian Look

Выдающийся рок-музыкант, клавишник, участник золотого состава группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил его брат Тревор.

С тяжёлым сердцем пишу вам, чтобы сообщить, что мой брат Кен Хенсли мирно ушёл из жизни в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и скрасила его последние минуты. Мы все раздавлены этой трагедией и внезапной утратой и просим не беспокоить нас, чтобы у нас было время примириться с этим, — написал Тревор Хенсли в Facebook.

Он сообщил, что музыкант будет кремирован на закрытой траурной церемонии в Испании. Он попросил не задавать вопросов о похоронах.

Кен ушёл, но никогда не будет забыт и всегда будет жить в наших сердцах, — подытожил Тревор.

Кен Хенсли получил известность в качестве клавишника группы Uriah Heep, в составе которой он записал 13 студийных альбомов. Он входил в пятёрку, которую называли золотым составом группы. Помимо него, это были гитарист и основатель Мик Бокс, вокалист Дэвид Байрон, бас-гитарист Гэри Тэйн и барабанщик Ли Керслейк. Также Хенсли построил успешную сольную карьеру. Он неоднократно приезжал в Россию с концертами, которые проходили с неизменным аншлагом.

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday... ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Trevor Hensley Ð§ÐµÑÐ²ÐµÑÐ³, 5 Ð½Ð¾ÑÐ±ÑÑ 2020 Ð³.

Хенсли ненадолго пережил Ли Керслейка. Барабанщик Uriah Heep, участвоваший во многих других проектах, в том числе игравший с Оззи Осборном, умер 19 сентября после продолжительной болезни.

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