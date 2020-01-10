Умер бывший бэк-вокалист российской группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.
О смерти Абрамова сообщил его друг Александр Котов,
По его словам, в полиции считают, что артист поскользнулся и упал по пути в магазин. Мужчину нашли на улице с переохлаждением и отвезли в больницу, где его не удалось спасти.
Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1999 году. Одной из самых известных песен коллектива стал трек «Тополя». Абрамов ушёл из группы в 2002 году.
Британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню. Композиция Ordinary Man войдёт в одноимённый альбом Осборна, выход которого запланирован на 21 февраля.
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