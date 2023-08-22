Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Артист ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его доставили ранее. Менеджер певца Данило Манкузо отметил, что в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Около 11 лет исполнитель боролся с раком.

Кутуньо запомнился по композициям L’italiano, Serenata, Donna Donna Mia, Innamorati. Еще в 1980-х певец начал давать концерты в СССР. Итальянец не раз отмечал, что всегда рад прилететь в Москву.

«Для меня Россия — вторая родина. Я полюбил ее с первого взгляда, и по сей день несу в сердце эту любовь», — говорил Кутуньо в интервью «МК-Бульвар».

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане. С самого детства мальчик проявлял интерес к музыке. Вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, он освоил этот инструмент. Позже Кутуньо самостоятельно научился играть на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах.

В 1976 году он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 в составе группы Albatros и занял третье место в общем зачете. В 1983-м Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо с песней L’italiano, которая по сегодняшний день остается визитной карточкой артиста. Он был победителем музыкального конкурса «Евровидение-1990» в Загребе.

В России артист не раз выступал вместе с нашими звездами на концертах, а также встречался с другими известными людьми страны и СССР. Итальянец был знаком со Львом Яшиным, Аллой Пугачевой, а экс-участнице «Фабрики звезд» Светлане Светиковой признавался в любви.

Каким был Тото Кутуньо — в фотогалерее NEWS.ru.

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Тото Кутуньо, 1990 год.

Фото: United Archives / kpa via Global Loor Presss

Тото Кутуньо, 1990 год.

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Тото Кутуньо, 2010 год

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, 2010 год

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Фото: Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Тото Кутуньо, 1984 год

Фото: IMAGO/United Archiv/Global Look Press

Тото Кутуньо, 1984 год

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве