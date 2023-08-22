Умер Тото Кутуньо: фото певца, который очень любил Россию Ему было 80 лет

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве

Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Артист ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его доставили ранее. Менеджер певца Данило Манкузо отметил, что в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Около 11 лет исполнитель боролся с раком.

Кутуньо запомнился по композициям L’italiano, Serenata, Donna Donna Mia, Innamorati. Еще в 1980-х певец начал давать концерты в СССР. Итальянец не раз отмечал, что всегда рад прилететь в Москву.

«Для меня Россия — вторая родина. Я полюбил ее с первого взгляда, и по сей день несу в сердце эту любовь», — говорил Кутуньо в интервью «МК-Бульвар».

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане. С самого детства мальчик проявлял интерес к музыке. Вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, он освоил этот инструмент. Позже Кутуньо самостоятельно научился играть на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах.

В 1976 году он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 в составе группы Albatros и занял третье место в общем зачете. В 1983-м Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо с песней L’italiano, которая по сегодняшний день остается визитной карточкой артиста. Он был победителем музыкального конкурса «Евровидение-1990» в Загребе.

В России артист не раз выступал вместе с нашими звездами на концертах, а также встречался с другими известными людьми страны и СССР. Итальянец был знаком со Львом Яшиным, Аллой Пугачевой, а экс-участнице «Фабрики звезд» Светлане Светиковой признавался в любви.

Каким был Тото Кутуньо — в фотогалерее NEWS.ru.